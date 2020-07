Αθλητικά

Πόλο γυναικών: Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός (εικόνες)

Το νταμπλ για ακόμη μια χρονιά πήραν οι “ερυθρόλευκες”.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για δεύτερη φορά στην τριετή ιστορία του θεσμού το κύπελλο υδατοσφαίρισης γυναικών.

Στον τελικό του final-4, που διεξήχθη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου, επιβλήθηκε πολύ εύκολα του Νηρέα Χαλανδρίου με 16-4.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν παραπάνω από εμφανής και οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν πολύ άνετα στο θρίαμβο.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν το νταμπλ, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2018.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 4-0, 5-2, 4-2.