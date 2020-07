Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: εκατοντάδες θάνατοι μέσα σε 24 ώρες

Για «ξέσπασμα» της πανδημίας στην χώρα κάνουν λόγοι οι ειδικοί. Δεκάδες χιλιάδες τα νέα κρούσματα κάθε ημέρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν επιπλέον 60.207 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Σάββατο στις 20:30 τοπική ώρα (03:30 σήμερα Κυριακή, ώρα Ελλάδας).

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα φτάνει τα 3.698.209, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής αυτή της Βαλτιμόρης.

Ακόμη 832 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 σε ένα 24ωρο, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να ανέρχεται πλέον σε 139.960 θανάτους.

Η πιο πληγείσα χώρα στον κόσμο από την πανδημία, σε απόλυτους όρους, οι ΗΠΑ βιώνουν τις τελευταίες εβδομάδες ένα ξέσπασμα λοιμώξεων με αριθμούς ρεκόρ νέων κρουσμάτων για τρεις συναπτές μέρες την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων 77.638 μόνο την Παρασκευή.