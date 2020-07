Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σαρώνει παγκοσμίως η πανδημία

Ξεπερνούν τους 600.000 οι θάνατοι σε όλον τον κόσμο. Πάνω από 100.000 νεκροί σε μόλις 21 ημέρες.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν και πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, σήμερα στις 04.00 ώρα Ελλάδας.

Πάνω από 200.000 από τους θανάτους αυτούς καταγράφονται στην Ευρώπη και πάνω από 160.000 στην Λατινική Αμερική.

Συγκεκριμένα, 600.523 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως (επί συνόλου 14.233.355 μολύνσεων), συμπεριλαμβανομένων 205.065 θανάτων στην Ευρώπη, την πληγείσα ήπειρο. Η πανδημία καλπάζει στη Λατινική Αμερική, τη δεύτερη ήπειρο με τους περισσότερους επιβεβαιωμένους θανάτους (160.726 συμπεριλαμβανομένων 17.540 τις τελευταίες επτά ημέρες).

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους περισσότερους θανάτους σε απόλυτους αριθμούς (140.103). Ακολουθεί η Βραζιλία (78.772), το Ηνωμένο Βασίλειο (45.273), το Μεξικό (38.888) και η Ιταλία (35.042).

Ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με την COVID-19 διπλασιάστηκε σε λίγο περισσότερο από 2 μήνες. Περισσότεροι από 100.000 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε 21 ημέρες, από τις 28 Ιουνίου.

Χθες Σάββατο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε μια αύξηση ρεκόρ στα νέα κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με το σύνολο να αυξάνεται κατά 259.848 σε 24 ώρες.