Κοινωνία

Παιδί έπεσε από ύψος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στον προαύλιο χώρο σχολείου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Παραλίγο τραγωδία, το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας ανήλικος έπεσε από ύψος σε σχολείο, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του οικείου τμήματος και διαπιστώθηκε ότι η πόρτα του σχολείου ήταν κλειστή.

Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για να ανοίξει η πόρτα του σχολείου και να παραλάβουν τον τραυματία οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κάκωση κάτω άκρου.

Πηγή: thestival