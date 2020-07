Κόσμος

Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας στην Γερμανία

Ο «χάρτης» θυμάτων και κρουσμάτων στην Γερμανία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 202 φθάνοντας τα 201.574, σύμφωνα με τα δεδομένα για την επιδημιολογική κατάσταση τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Άλλος ένας άνθρωπος υπέκυψε στην ασθένεια COVID-19 που προκαλεί ο SARS-CoV-2. Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων στη χώρα έφθασε τους 9.084, σύμφωνα με την καταμέτρηση.