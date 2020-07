Οικονομία

Φοιτητική στέγη: Πώς επηρεάζει τα ενοίκια η πανδημία - Τιμές ανά περιοχή

Καλά αλλά και κακά νέα περιμένουν φοιτητές και γονείς που αναζητούν σπίτι προς ενοικίαση.

Καλά αλλά και κακά νέα περιμένουν φέτος τους φοιτητές και τους γονείς τους που αναζητούν σπίτι προς ενοικίαση. Ρυθμιστικό παράγοντα τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε η βραχυχρόνια μίσθωση που μείωσε κατά πολύ τα διαθέσιμα καταλύματα σε βασικές φοιτητικές πόλεις ανά την Ελλάδα. Νέος καταλυτικός παράγοντας είναι η πανδημία του νέου κορονοϊού που αύξησε πλέον την προσφορά ακινήτων. Λόγω της πτώσης της τουριστικής κίνησης πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν επιλέξει τη βραχυχρόνια μίσθωση πλέον στρέφονται στην μακροχρόνια, τουλάχιστον μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση στον τουρισμό. Με τον τρόπο αυτό έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ακίνητα, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ακούσουν «τσουχτερές» τιμές, όπως δείχνει η έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates που δημοσιεύει σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων που διατίθενται, είναι ακίνητα κυρίως μικρής επιφάνειας 30τμ-60τμ πλήρως ανακαινισμένα, που οι ιδιοκτήτες τους, στοχεύουν να τα μισθώσουν σε φοιτητές, εργένηδες και νέα ζευγάρια. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που σήμερα τα διαθέτουν προς μακροχρόνια μίσθωση έχουν ανακαινίσει πλήρως τα ακίνητα τους είτε μέσω δανεισμού - υπολογίζοντας την αποπληρωμή του μέσω των εισοδημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση, είτε μέσω αποταμιεύσεων ή/και αποζημιώσεων μετά από την απόλυσή τους. Επιστρέφοντας στις μακροχρόνιες μισθώσεις, προσπαθούν να καλύψουν όσο περισσότερο μπορούν τη χασούρα τους και ταυτόχρονα να εισπράξουν την απόδοση της επένδυσης τους. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κρατούν γενικά μια στάση αναμονής, διαθέτουν τα ακίνητα τους προς μίσθωση μεγαλύτερης διάρκειας μέσω site αγγελιών, ταυτόχρονα όμως, διατηρούν την εγγραφή των ακινήτων τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, προσδοκώντας είτε το ακίνητο να μισθωθεί για μεγαλύτερη διάρκεια στο ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα, είτε να πραγματοποιηθεί κάποια ικανοποιητική εισοδηματικά κράτηση μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης».

Επομένως, αυτή τη χρονιά η αναζήτηση θα είναι ευκολότερη για γονείς και φοιτητές. Ωστόσο, στην Αθήνα για παράδειγμα, θα έρθουν αντιμέτωπη με μια αύξηση από +6,25% έως και +39,28% στην τιμή των ενοικίων, όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή.

Πιο αναλυτικά η έρευνα του E-Real Estates δείχνει:

-Χαρακτηριστικό παράδειγμα αύξησης της ανώτατης τιμής μίσθωσης, αποτελεί η Πλ. Βικτωρίας όπου το 2019 η ζητούμενη τιμή μίσθωσης γκαρσονιέρας ήταν από 170€ έως 260€/μήνα, σήμερα, η ζητούμενη τιμή μίσθωσης (πλήρως ανακαινισμένη) κυμαίνεται από 280€ έως 350€/μήνα .

-Στο Κουκάκι το μηνιαίο κόστος μίσθωσης για γκαρσονιέρα κυμαίνεται από 320€ έως 450€ και το δυάρι από 450€ έως 600€, όταν οι αντίστοιχες τιμές το 2019 ήταν από 450€ έως 750€(επιπλωμένο) και από 450€ έως 720€.

-Στην περιοχή Νεάπολη-Μουσείο οι τιμές καταγράφουν αυξητικές τάσεις για τις γκαρσονιέρες και κυμαίνονται από 300€ έως 450€, ενώ οι τιμές μίσθωσης για δυάρια κυμαίνονται από 450€ έως 520€/μήνα, σε αντίθεση με το 2019 που κυμαίνονταν από 420€ έως 470€/μήνα.

-Τα Εξάρχεια έχουν την τιμητική τους και το 2020, οι τιμές μίσθωσης για δυάρι κυμαίνονται από 350€ έως 470€/μήνα, ενώ πέρυσι από 250€ έως 350€/μήνα. Πέρυσι τέτοια εποχή, τα ακίνητα που είχαν καταχωρηθεί (τα περισσότερα ήταν πλήρως ανακαινισμένα) σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Εξάρχεια-Νεάπολη-Μουσείο άγγιζαν τα 779 μόνο στην πλατφόρμα Airbnb.

-Η Καλλιθέα επιλέγεται από φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και πολλών ιδιωτικών σχολών μαγειρικής στο Μοσχάτο. Θα επαναληφθεί και φέτος το φαινόμενο συγκατοίκησης πρωτοετών από την ίδια πόλη, ενώ πολλοί θα αναγκαστούν για ακόμη μια χρονιά να επιλέξουν παλαιά ακίνητα που για χρόνια ήταν αζήτητα. Οι τιμές παρουσιάζουν γενικά μια σταθερότητα σε σχέση με πέρυσι.

-Αυξητικές τάσεις καταγράφονται στο σύνολο της χώρας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως η Ξάνθη, Ιωάννινα, Πύργος, Σητεία - Ιεράπετρα, Σπάρτη, Καρδίτσα, Καβάλα και Φλώρινα, όπου οι τιμές παραμένουν σταθερές ή/και καταγράφουν μικρές απώλειες στην ανώτατη ζητούμενη τιμή.

-Στο Ηράκλειο, οι τιμές καταγράφουν σταθερότητα με απώλειες στην ανώτατη τιμή για την ενοικίαση γκαρσονιέρας και studio, ενώ αύξηση κατά 30€/μήνα καταγράφουμε στην ανώτατη τιμή μίσθωσης για δυάρι διαμέρισμα.

-Στα Χανιά, οι τιμές εξακολουθούν να συνεχίζουν το ράλι των αυξήσεων, πέρυσι δεν υπήρχαν διαθέσιμα studio για μακροχρόνια μίσθωση διότι σχεδόν όλα ήταν εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Φέτος η ζητούμενη τιμή μίσθωσης studio είναι στα 270€/μήνα. Αύξηση καταγράφεται στην ανώτατη τιμή μίσθωσης γκαρσονιέρας κατά +14,4% και στα δυάρια +22,2%.

-Στην Πάτρα όπου αποτελεί διαχρονικά φοιτητική πόλη, οι τιμές μίσθωσης για γκαρσονιέρες και δυάρια το 2019 σ σχέση με το 2018, είχαν καταγράψει μείωση της τάξεως του 20%, ενώ τη φετινή χρονιά οι τιμές καταγράφουν αυξητικές τάσεις.

-Στην Καλαμάτα, οι τιμές καταγράφουν αυξήσεις, ενώ τα διαθέσιμα ακίνητα - κυρίως δυάρια είναι ελάχιστα αγγίζοντας ακόμη και τα 400 €/μήνα. Το κόστος μίσθωσης γκαρσονιέρας κυμαίνεται από 260€-300€ για τη φετινή χρονιά, ενώ πέρυσι το κόστος κυμαινόταν από 200€-250€, αύξηση στην κατώτατη τιμή +30% και στην ανώτατη τιμή +20%.

-Στην Κέρκυρα το κόστος ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας έχει εκτοξευτεί. Το κόστος ενοικίασης studio αγγίζει τα 380€/μήνα, όταν το 2019 η ανώτατη τιμή ήταν 300€ δλδ +26%. Η ενοικίαση γκαρσονιέρας κοστίζει από 260€ έως 450€ και το δυάρι κυμαίνεται από 350€ έως 500€, όταν τη περσινή χρονιά το αντίστοιχο κόστος ήταν από 250€ έως 300€ και από 300€ έως 450€.

-Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται επίσης και στη Μυτιλήνη, Χίος και Σάμο. Στη Μυτιλήνη οι ζητούμενες τιμές για ενοικίαση studio κυμαίνεται από 210€ έως 250€, για γκαρσονιέρα από 250€ έως 300€ και για δυάρι από 250€ έως 350€. Οι αντίστοιχες τιμές το 2019 ήταν, studio από 150€ έως 180€, για γκαρσονιέρα από 160€ έως 260€ και για δυάρι από 180€ έως 260€.

«Θεωρούμε ότι οι ζητούμενες τιμές ιδιαίτερα στις περιοχές που καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις, το επόμενο διάστημα μετά το τέλος του καλοκαιριού και ιδιαίτερα μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου όπου λογικά θα έχουν επιστρέψει περισσότερα ακίνητα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις, θα ρυθμιστούν και θα παρουσιάσουν μειώσεις αν οι ιδιοκτήτες επιθυμούν πραγματικά να μισθώσουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές και δεν συνεχίσουν να κρατούν στάση αναμονής για την επιστροφή τους στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το μηναίο μίσθωμα - εισόδημα από τις παραδοσιακές - μακροχρόνιες μισθώσεις, δεν μπορεί να συγκριθεί - ταυτιστεί με τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις», σχολιάζει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

Η εξέλιξη της πανδημίας που επηρεάζει απευθείας τις μετακινήσεις και τη διαμονή των φοιτητών σε επαρχιακές πόλεις, μοιραία θα παίξει και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ενοικίων της φοιτητικής στέγης αυτή τη χρονιά. Αυτό που συμβουλεύουν πάντως οι αναλυτές είναι να γίνεται καλή έρευνα αγοράς και διεξοδική συζήτηση των δύο πλευρών προτού καταλήξουν σε συμφωνία για το μίσθωμα.

Πηγή: ΑΠΕ