Πολιτική θύελλα για το Μάτι και τις αναφορές για απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών

"Φωτιές" από ηχητικό ντοκουμέντο και δημοσίευμα για απειλές στον πραγματογνώμονα. Για έγκλημα με πολιτικές και ποινικές ευθύνες κάνει λόγο ο Στέλιος Πέτσας. Τι απαντά η Όλγα Γεροβασίλη.

«Έγκλημα συγκάλυψης, με τεράστιες ηθικές, πολιτικές και ποινικές διαστάσεις αποκαλύπτουν τα συγκλονιστικά στοιχεία δικαστικών εγγράφων για την εθνική τραγωδία στο Μάτι, που έρχονται σήμερα στο φως από την «Καθημερινή»» τονίζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Στέλιος Πέτσας επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η τότε ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, επικαλούμενη άνωθεν εντολές και οδηγίες της τότε πολιτικής ηγεσίας, φαίνεται να δρούσε συντεταγμένα όχι για τη διαλεύκανση των στοιχείων της τραγωδίας αλλά αντιθέτως για τη συγκάλυψη του εγκλήματος και για τη διατήρηση στο απυρόβλητο εμπλεκόμενων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, αναφέρει ότι, καταγράφονται απειλές με χυδαίες εκφράσεις εναντίον του εμπειρογνώμονα του Σώματος, διαπιστώνεται προσπάθεια απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων, και αναδεικνύεται η πλήρης απαξίωση των εισαγγελικών Αρχών από τους τότε αρμοδίους, που παραπέμπουν σε αδίστακτο παρακρατικό μηχανισμό.

«Όλα αυτά, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, προκαλούν ανατριχίλα. Αλλά και οργή σε όλους τους Έλληνες, καθώς συμπληρώνουν την εικόνα που είχαν αποκομίσει για τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση η κυβέρνηση Τσίπρα» υπογραμμίζει ο κ. Πέτσας και προσθέτει: «Δύο χρόνια μετά την τραγωδία κι ακόμη δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια. Τώρα φαίνεται ότι για αυτό συνέβαλαν οι κραυγαλέες απόπειρες συγκάλυψης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που κράτησαν πολλά κρίσιμα στοιχεία στο σκοτάδι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλήγει λέγοντας ότι «πρακτικές σαν κι αυτές που καταγγέλλονται δεν χωρούν σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Η τότε αρμόδια υπουργός κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αντί να απειλεί άλλους, οφείλει να δώσει σήμερα κιόλας εξηγήσεις, όπως και η τότε ηγεσία της Πυροσβεστικής».

Η αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη

Το βράδυ του Σαββάτου σε δήλωση της, η Όλγα Γεροβασίλη, ανέφερε «η απάντηση στο δημοσίευμα της Καθημερινής περί πολιτικών παρεμβάσεων είναι απόλυτα κατηγορηματική: Ουδέν ψευδέστερον. Οι έρευνες εξελίχθηκαν επί των ημερών μας χωρίς καμία παρέμβαση από την πλευρά μας και με απόλυτο σεβασμό στο έργο και στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου».

Τι αναφέρει η «Καθημερινή»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής της Κυριακής»:

«Για πρώτη φορά, έενα ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως την απόπειρα συγκάλυψης. Ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ακούγεται να ζητάει απο τον αξιωματικό που έχει αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη να θάψει στοιχεία απο την έρευνα. «Εγώ δε σε βάζω ούτε να μπλέξεις ούτε τίποτα. Πέντε πραγματάκια γράψε από την εμπειρία σου. Εαν είναι ελλιπή στοιχεία στα αρχίδια σου. Τι θα σου πει ο Εισαγγελέας; Τίποτα. Αυτά είχα, αυτά βρήκα, αυτά έβαλα» του λέει. Και όλα αυτά, ισχυριζόμενος πως μεταφέρει εντολές απο την τότε πολιτική ηγεσία: «Η υπουργός αυτό μου είπε. Κάλεσέ τον και πες του το. Μη γράψει για ευθύνες ανωτέρων. (…) Σε κάλεσα, λοιπόν και σταά’ πα. Για να ξυπνήσεις».

Οι συνέπειες εάν δεν συμμορφωθεί; Δυσμενής μετάθεση και δικαστήρια ως κατηγορούμενος που θα κρατήσουν χρόνια. «Εαν γράψεις για ευθύνες ανωτέρων σου, όλοι θα μαζευτούμε και θα σε σκίσουμε» του ξεκαθαρίζει. Για να τον πείσει πως οι απειλές γίνονται πράξη, κάνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη για το τι κρυβόταν πίσω από δύο παλαίοτερες πυρκαγιές στα Κύθηρα και τη Μάνη: Επιχειρησιακές δολοπλοκίες που έχουν βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Αρνείται κάθε συνομιλία ο τότε Αρχηγός της Πυροσβεστικής

Ο τέως αρχηγός της Πυροσβεστικής Γιώργος Ματθαιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συνομιλία με τον πραγματογνώμονα και σε καμία περίπτωση δεν του υπέδειξε πως θα κάνει τη δουλειά του: «καμία συνάντηση, καμία επαφή, αυτός έκανε τη δουλειά του εγώ τη δική μου, ως συνάδελφοι τον γνωρίζω τίποτα άλλο, όλα αυτά που γράφονται είναι ψεύδη».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των οικογενειών των θυμάτων Αντώνη Φούσα, ο πραγματογνώμονας έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη πριν από περίπου ένα χρόνο για τις απειλές που έχει δεχτεί: «υπήρξαν απειλές σοβαρές και για αυτό έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη και έχει επιμεληθεί η δικαιοσύνη. Είχε δεχτεί απειλές σχετικά με το καθήκον, απειλές είχαν σχέση με την πραγματογνωμοσύνη και με τα αίτια της πυρκαγιάς και τους υπευθύνους και της μεγάλης καταστροφής».

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η Δικαιοσύνη βρίσκεται ακόμα στη διερεύνηση για απόδοση ευθυνών και για τη δικαίωση των θυμάτων και των κατοίκων της περιοχής.