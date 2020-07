Υγεία - Περιβάλλον

Μην αφήνετε στο αυτοκίνητο το αντισηπτικό – Δείτε γιατί

Οδηγία προς του οδηγούς εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των ΗΠΑ κοινοποίησε στο Facebook μια φωτογραφία ως προειδοποίηση σε όλους τους οδηγούς που προσπαθούν να είναι προσεκτικοί από τον κορονοϊό αυτό το καλοκαίρι.

Κι αυτό, γιατί, όπως αναφέρεται, η χρήση φιάλης αντισηπτικού χεριών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις το αντισηπτικό χεριών είναι εύφλεκτο υγρό, που εάν αφεθεί στις υψηλές θερμοκρασίες που διαμορφώνονται σε ένα αυτοκίνητο λόγω του ήλιου οι συνέπειες μπορεί να είναι εκρηκτικές.

«Από τη φύση τους, τα περισσότερα απολυμαντικά χεριών έχουν ως βάση το αλκοόλ και επομένως είναι εύφλεκτα», έγραψαν μεταξύ άλλων οι αξιωματούχοι της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Facebook, παραθέτοντας φωτογραφία από το εσωτερικό μιας πόρτας, από την πλευρά της θέσης του οδηγού, που έχει υποστεί ζημιές λόγω της φωτιάς που προκάλεσε αντισηπτικό χεριών.

Οι Αμερικανοί πυροσβέστες προειδοποιούν δε, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ούτε μπουκάλια νερού στο αυτοκίνητο όταν ο καιρός είναι ζεστός.