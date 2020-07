Life

Η πρώτη φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον με τον γιό του (εικόνες)

Ποια ονόματα και γιατί δόθηκαν στο μικρό ξανθό αγόρι. Τι αποκάλυψε η σύντροφος του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Ο Μπόρις Τζόνσον φωτογραφήθηκε με τον γιο του για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός.

Η εικόνα που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Downing Street δείχνει τον βρετανό Πρωθυπουργό και τη σύντροφό του, με τον μικρό, ο οποίος είναι τώρα 11 εβδομάδων.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε ενώ το ζευγάρι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με μαίες, μερικές από τις οποίες φρόντιζαν την σύντροφο του Μπόρις Τζόνσον και το παιδί τους, στο University College Hospital στο Λονδίνο.

Ο Γουίλφρεντ γεννήθηκε στις 29 Απριλίου, λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρωθυπουργός έφυγε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε σε σοβαρή κατάσταση με κορονοϊό.

Η σύντροφος του Μπόρις Τζόνσον είπε ότι ονόμασαν τον γιο τους Wilfred Lawrie Nicholas Johnson από τους παππούδες του ζευγαριού και δύο γιατρούς, με το όνομα Nick, που «έσωσαν τη ζωή του Μπόρις».