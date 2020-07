Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: Χιλιάδες τα νέα κρούσματα σε μία μέρα

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η πανδημία στην Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι κατέγραψε 6.109 νέα κρούσματα κορονοϊού και άλλους 95 θανάτους από τον κορονοϊό, έναντι 6.234 νέων κρουσμάτων και 124 θανάτων το προηγούμενο 24ωρο.

Οι μολύνσεις σε όλη τη χώρα έφθασαν τις 771.546, σύμφωνα με το ρωσικό κέντρο απόκρισης στην κρίση του κορονοϊού.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει φθάσει τους 12.342, ενώ 550.344 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.