Κοινωνία

Πέθανε ο περιπτεράς που μαχαίρωσε ο ληστής

Ο άτυχος άνδρας πάλεψε για την ζωή του επί 22 ημέρες στην Εντατική.

Δεν τα κατάφερε τελικά ο 66χρονος περιπτεράς από την Αταλάντη να βγει νικητής στη μάχη που έδινε για τη ζωή του 22 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, βαρύτατα χτυπημένος από φονικές μαχαιριές 31χρονου ληστή.

Οι μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη που του κατάφερε ο Αλβανός δράστης, τον έφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και παρά την αρχική σταθεροποίηση, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε επιδεινώθηκαν, με αποτέλεσμα να καταλήξει το πρωί της Κυριακής (19/7).

Την ίδια ώρα ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης, βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού, έχοντας υποστηρίξει ότι όλα έγιναν εξαιτίας της κακιάς ώρας και της κακιάς στιγμής!

Η υπεράσπισή του βασίστηκε στα σημεία της μεταμέλειας και του άγριου μεθυσιού, ωστόσο η εν γένει στάση του δεν αφήνει περιθώρια για ελαφρυντικά. Μαζί του κουβαλούσε φονικό μαχαίρι 38 εκατοστών με μήκους λάμας 25 εκατοστών με το οποίο, κατά δήλωσή του, έσφαζε γουρούνια και μεγάλα ζώα!

Επιπλέον παρά το βαρύ μεθύσι του, όπως ισχυρίζεται, είχε φροντίσει να εξαφανιστεί αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του και να αναζητήσει καταφύγιο στα βουνά, ενώ δύο μέρες αργότερα ανακατεύτηκε με εργάτες γης στην ορεινή Άγναντη, όπου και συνελήφθη μετά από σχεδιασμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας. Πίστευε προφανώς ότι θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος, όπως έκανε με επιτυχία 14 χρόνια που βρισκόταν στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά!

Οι κάτοικοι της Αταλάντης, συγκλονισμένοι από την πρώτη στιγμή, δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν πως στην ήσυχη πόλη τους σημειώθηκε κάτι τόσο άγριο και δολοφονικό. Δυστυχώς ο επίλογος της ιστορίας γράφτηκε με το χειρότερο τρόπο, καθώς ο συμπολίτης τους δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο γνωστό του πόστο. Στο περίπτερο, από όπου καθημερινά εξυπηρετούσε εκατοντάδες ανθρώπους και μοιραζόταν μαζί τους καθημερινές ιστορίες…

Πηγή: lamiareport.gr