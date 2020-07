Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Μάτι: αδιανόητη τραγωδία για μια ευνομούμενη πολιτεία

Η ΠτΔ παρέστη στο μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς και ακολούθως μετέβη στην Αργυρά Ακτή, όπου τελέστηκε τρισάγιο.

«Η πυρκαγιά στο Μάτι υπήρξε τραγωδία αδιανόητη για μια σύγχρονη ευνομούμενη πολιτεία. Δυο χρόνια αργότερα δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεχάσουμε» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από το Μάτι, όπου παρέστη στο μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Κάθε φορά που φέρνουμε στο νου μας τις τραγικές εκείνες ημέρες της πυρκαγιάς, νιώθουμε οδύνη γι' αυτούς που χάθηκαν και, ταυτόχρονα, βαθύτατο σεβασμό για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν απλοί πολίτες την απώλεια των ανθρώπων τους, το ρήμαγμα των σπιτιών τους, το σάρωμα της καθημερινότητάς τους. Και νιώθουμε βαθύτατα την ευθύνη απέναντί τους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στους πυρόπληκτους, να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για ουσιαστική περιφρούρηση του φυσικού και αστικού μας περιβάλλοντος από τις φυσικές καταστροφές, αλλά κυρίως, πρώτιστα, για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών που χάθηκαν τόσο άδικα. Δεν είναι πια κοντά μας, μα είναι ριζωμένοι στη μνήμη μας».

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου μετέβη στην Αργυρά Ακτή, όπου πραγματοποιήθηκε Tρισάγιο.

Όλα αυτά, ενώ έχει προκληθεί σάλος απο ηχητικά ντοκουμέντα και αναφορές για απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών, με πιέσεις στον πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής, που ανέλαβε την σύνταξη πορίσματος για τα αίτια και τους υπεύθυνους της τραγωδίας με τους 102 νεκρούς.