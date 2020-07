Πολιτική

Γεννηματά: Ο Μητσοτάκης έχει την ευθύνη για ότι συμβεί με την Τουρκία

Για έλλειψη εθνικής στρατηγικής κάνει λόγο η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Τι λέει για τις αποκαλύψεις για το Μάτι, την Novartis και την πορεία του Κινήματος.

«Θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αποφασίσουν στο ίδιο τραπέζι μία εθνική γραμμή. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει εθνική γραμμή στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι στελέχη της κυβέρνησης λένε διαφορετικά πράγματα επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία στρατηγική. Κανείς δεν ξέρει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, απέδωσε ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι αρνείται να συγκαλέσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και να εξασφαλίσει ένα αρραγές μέτωπο στο εσωτερικό και ομοψυχία στη χώρα. «Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για ότι συμβεί από εδώ και πέρα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Τσίπρα. Δεν ήθελε το διάλογο και τη συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις για να έχει τα χέρια του λυμένα», πρόσθεσε η κ. Γεννηματά, ενώ υποστήριξε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει διάλογος με την Τουρκία εν κρυπτώ. «Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία έχει ξεφύγει από τις προκλήσεις, έχει προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες, σε επιθετικές πράξεις εναντίον μας. Η Τουρκία έχει μια ξεκάθαρα αναθεωρητική στρατηγική, καταπατά το διεθνές δίκαιο και επιθυμεί να συνομιλεί με όλους ως μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη με τους δικούς της όρους. Αυτό που καταλαβαίνει η Τουρκία δεν είναι οι δηλώσεις, αλλά οι κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τόνισε.

Η Φώφη Γεννηματά σχολίασε αιχμηρά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Καθημερινή» για παρεμβάσεις συγκάλυψης των ευθυνών στη τραγωδία στο Μάτι.

Υπογράμμισε ότι το χειρότερο από όλα είναι ότι «ενώ το γνώριζε η κυβέρνηση, έστησαν ένα επικοινωνιακό σόου για να καλύψουν τις ευθύνες αυτές. Πέρα από πρωτοσέλιδα, η δικαιοσύνη που έχει αναλάβει την υπόθεση πρέπει να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση και όλα να έρθουν στο φως».

Σχετικά με την υπόθεση Νοvartis η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι υπάρχει και η πολιτική σκευωρία και το σκάνδαλο του φαρμάκου. «Το σκανδαλώδες είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ασχολήθηκε με το στήσιμο της πολιτικής σκευωρίας και δεν αντιμετώπισε το σκάνδαλο του φαρμάκου. Αποκαλύφθηκε μέσα στην Προανακριτική ότι υπήρχε σκευωρία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος πολιτικών τους αντιπάλων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος των στελεχών μας. Από την άλλη πλευρά δεν διερευνήθηκε ποτέ το σκάνδαλο του φαρμάκου. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΝΔ τον τελευταίο χρόνο δεν προσπάθησαν να τεκμηριώσουν τη διεκδίκηση, να βρουν πόρους ως αποζημίωση για αυτό το σκάνδαλο, όπως πέτυχε η Αμερική. Τα έχω πει επίσημα και θεσμικά μέσα στη Βουλή από το 2018», τόνισε η κ. Γεννηματά. Συμπλήρωσε ότι «η φαρμακευτική δαπάνη που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια του εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, ήταν μέρος του προβλήματος της κρίσης. Αλλά, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε απαλλάξει τον κ. Καραμανλή από τις ευθύνες του».

Η Φώφη Γεννηματά κατέστησε σαφές ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν κρατά ίσες αποστάσεις από τη κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. «Κρατάμε τις αποστάσεις που χρειάζεται κάθε φορά. Στη μία περίπτωση έχουμε μία κυβέρνηση, τη Δεξιά, τον πολιτικό και ιδεολογικό μας αντίπαλο. Κάνουμε σκληρή αλλά τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Και η πραγματικότητα είναι ότι εμείς κάνουμε ουσιαστική αντιπολίτευση αυτή την ώρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι γονατισμένη, είναι απαξιωμένη και δεν έχει το πολιτικό και ηθικό ανάστημα για να ασκήσει το θεσμικό της ρόλο. Και αυτό βολεύει τον κ. Μητσοτάκη, κρατώντας τον κ. Τσίπρα εκτός κάδρου των πολιτικών ευθυνών». Υποστήριξε ότι «είμαστε κάτι διαφορετικό και από τους δύο. Είμαστε η Προοδευτική Παράταξη, η συνέχεια της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε το αντίβαρο στις συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και απέναντι στις συντηρητικές λογικές του ΣΥΡΙΖΑ και τον άκρατο λαϊκισμό του».