Τεχνολογία - Επιστήμη

Ατύχημα σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Η έκρηξη οφείλεται στη φθορά ενός μετασχηματιστή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που μίλησε στο πρακτορείο. Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή διακόπηκε για δύο ώρες.

Από τα τέλη Ιουνίου έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις και πυρκαγιές κοντά σε στρατιωτικές, πυρηνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν.