Κοινωνία

Έπιασαν επικίνδυνο δραπέτη

Ο ισοβίτης για ανθρωποκτονία είχε πάρει άδεια και δεν επέστρεψε.

Συνελήφθη το Σάββατο (18-07) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως, ο 53χρονος ισοβίτης που δεν είχε επιστρέψει ποτέ στις φυλακές Τρικάλων μετά από άδεια που έλαβε.

Ο άνδρας κρατείτο στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και στις 17-07-2020 δεν επέστρεψε έπειτα από άδεια που είχε λάβει.

Εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή, απόπειρα κλοπής και απλή σωματική βλάβη.

Πηγή: voria.gr