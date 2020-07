Πολιτική

Mητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: “Δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση χωρίς προηγούμενο και δεν μπορούμε να αντέξουμε να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι", δήλωσε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στο Συμβούλιο.

Ξεκίνησε συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιταλό και τον Ισπανό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και Πέδρο Σάντσεθ αντίστοιχα, στο Περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Μητσοτάκης: «Δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι»

Για μια κρίση χωρίς προηγούμενο έκανε λόγο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο Συμβούλιο τονίζοντας ότι "δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι".

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: "Διαπραγματευόμαστε επί τρεις ημέρες πλέον και προφανώς δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ειλικρινά ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο.

Από την πρώτη στιγμή έχω επισημάνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά αυτοί οι συμβιβασμοί δεν μπορεί να είναι τέτοιοι που να αποδυναμώνουν τη φιλοδοξία μας για μία γενναία Ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση του κορονοϊού και την οικονομική καταιγίδα που έχει προκαλέσει.

Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι".