Κόσμος

Ινδία: Νεκροί, αγνοούμενοι και καταστροφές από τις πλημμύρες

Δεκάδες είναι οι νεκροί, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι στο κρατίδιο Ασάμ της βορειοανατολικής Ινδίας και στο γειτονικό Νεπάλ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι βροχές της εποχής των μουσώνων, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι και τουλάχιστον 189 οι νεκροί, δήλωσαν σήμερα Κυριακή κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Η υπερχείλιση του ποταμού Μπραχμαπούτρα, ο οποίος διαρρέει το Θιβέτ, που ανήκει στην Κίνα, την Ινδία και το Μπανγκλαντές, έχει καταστρέψει σοδιές και έχει προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης, εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι.