Κοινωνία

Σκάφος έπεσε σε νησίδα στον Σαρωνικό

Στο ταχύπλοο επέβαιναν 8 άτομα. Ρυμουλκείται στο Αγκίστρι το σκάφος.

Στο λιμάνι της Σκάλας στο Αγκίστρι ρυμουλκείται από δύο ιδιωτικά σκάφη, το ταχύπλοο που προσάραξε το μεσημέρι στη νησίδα Μετώπη μεταξύ Αίγινας και Αγκιστρίου, με αποτέλεσμα να υποστεί μικρό ρήγμα με ελεγχόμενη εισροή υδάτων.

Οι 6 από τους 8 επιβαίνοντες του ταχύπλοου παρελήφθησαν από ιδιωτικά μέσα και μεταφέρθηκαν στο Αγκίστρι, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.