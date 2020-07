Παράξενα

Αγοράκι έπεσε από τον 5ο όροφο (βίντεο)

“Σωτήρας” για το μικρό αγγελούδι στάθηκε ένας γείτονας του, ο οποίος κατάφερε να το πιάσει “στον αέρα”.

Ένα δίχρονο αγόρι γλίστρησε και έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στην κινεζική επαρχεία Τζιανγκζού.

Ένας γείτονας το πιάνει με τα χέρια και αποτρέψει τα χειρότερα για το μικρό αγγελούδι.

Μπορεί ο Λι Ντεχάϊ να χτύπησε στο χέρι του στη προσπάθεια του να κρατήσει το παιδί, όμως πλέον θεωρείται τοπικός ήρωας αφού οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν πως έσωσε τον παιδί από βέβαιο θάνατο.