“Maraya Concert Hall”: το μεγαλύτερο κτήριο με καθρέφτες στον κόσμο (βίντεο)

Την δική του θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες πήρε το κτήριο, στο οποίο αντικατοπτρίζεται το περιβάλλον της περιοχής AlUla, στην Σαουδική Αραβία