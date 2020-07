Παράξενα

Μουσείο σε… χωματερή, στην Ρωσία (βίντεο)

Όλα τα εκθέματά του συλλέγονται από σκουπίδια. Μεταξύ άλλων, φιλοξενεί πλοία σε πραγματικό μέγεθος έως μεσαιωνικούς ιππότες με άλογο.