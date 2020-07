Πολιτική

Ιερώνυμος για Αγία Σοφία: Παιχνίδια στα χέρια του Ερντογάν

Επειδή έχει τους σκοπούς του. Αλλά πιστεύω ότι ο πολιτισμένος κόσμος θα τα καταδικάσει”, είπε ο Αρχιεπίσκοπος σχολιάζοντας την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Στο γεγονός της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αναφέρθηκε σήμερα από την Λαμία, όπου βρέθηκε, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος τόνισε πως πρόκειται για παιχνίδια του Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του. “Αυτά είναι παιχνίδια στα χέρια του Ερντογάν, για να κάνει τους στόχους του. Επειδή έχει τους σκοπούς του. Αλλά πιστεύω ότι ο πολιτισμένος κόσμος θα τα καταδικάσει”, είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: tvstar