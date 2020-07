Πολιτική

Ηχηρό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαφές μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών στη γειτονική χώρα, με φόντο τις προκλήσεις της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα.

«Σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Τουρκία έχει, δυστυχώς, εξελιχθεί σε παράγοντα αποσταθεροποίησης και πρόκλησης εντάσεων», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του στην εφημερίδα Real News, ενώ κάνει λόγο για κλιμακούμενη επιθετικότητα και πλήρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των σχέσεων καλής γειτονίας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την εμπλοκή της στη Λιβύη, αλλά και την απαράδεκτη απόφαση περί αλλοίωσης του μνημειακού και οικουμενικού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας.

«Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, η Ελλάδα θωρακίζεται με μεθοδικότητα, νηφαλιότητα και αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή από τη Μεσόγειο έως τον Κόλπο, εμβαθύνοντας τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ και, κυρίως, ενεργοποιώντας τη φυσική μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών.

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει, το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. επιβεβαίωσε την ομόθυμη καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων, με την Ε.Ε. να είναι έτοιμη, αν χρειαστεί, να περάσει σε σαφείς ενέργειες, στη λήψη συγκεκριμένων και δυσβάσταχτων μέτρων σε βάρος της γείτονος».

«Η Ελλάδα το απεύχεται. Επιθυμούμε δίπλα μας μια Τουρκία ευημερούσα. Η υπεράσπιση, όμως, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι προς διαπραγμάτευση, είναι η συνταγματική μας επιταγή».

«Σε αυτή μας την αυτονόητη θέση και προσπάθεια, έχουμε ασπίδα μας το Διεθνές Δίκαιο, έχουμε ισχυρές συμμαχίες, ισχυρή δύναμη αποτροπής και την πλήρη στήριξη των εταίρων μας», καταλήγει ο κ. Δένδιας.