Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Συνάντηση των ηγετών του Νότου με τους 5 “φειδωλούς”

Στην συνάντηση συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργος. "Μάχη χαρακωμάτων" για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Της Μαρίας Αρώνη



Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, την τρίτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης.



Eλληνικές πηγές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συνάντηση μεταξύ των ηγετών των χωρών του Νότου (Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας) με τους ηγέτες των πέντε "φειδωλών" χωρών του Βορρά (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία).

Πληροφορίες λένε ότι οι 5 αυτές χώρες θέλουν το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης να μην υπερβαίνει τα 400 δις ευρώ. Η θέση τους αυτή τορπιλίζει τις προσπαθειες για συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω τουίτερ, ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνάντηση με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ιταλό πρωθυπουργό, Τζουζέπε Κόντε, τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ και τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα. Στη συνάντηση συμμετέχουν, επίσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τελικά οι Ολομέλεια της Συνόδου δεν ξεκίνησε στις 1μ.μ. (ώρα Ελλάδος) όπως ήταν προγραμματισμένο. Συνεχίζονται οι πολυμερείς συναντήσεις σε μια προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου. Έχει προηγηθεί συνάντηση ηγετών των πέντε "φειδωλών" χωρών του Βορρά (σε αυτές προστέθηκε και η Φινλανία). Στη συνάντηση, αργότερα προστέθηκαν η Άνγκελα Μέρκελ και ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια προσπάθεια να συμβιβάσουν τις απαιτήσεις των χωρών του Βορρά για περαιτέρω περικοπές στο Ταμείο Ανάκαμψης και ειδικότερα για μείωση των επιχορηγήσεων κάτω των 400 δις ευρώ.

Η Ολομέλεια της Συνόδου των "27" θα ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 5μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Αν τις επόμενες ώρες διαφανεί περιθώριο συμβιβασμού, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, θα καταθέσει νέα συμβιβαστική πρόταση στο τραπέζι. Αν όχι, η Σύνοδος Κορυφής θα λήξει χωρίς αποτέλεσμα.