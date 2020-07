Οικονομία

Κορκίδης: Αδιάφορη και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων

Ανοικτά τα καταστήματα αλλά χαμηλή η εμπορική κίνηση...

«Αδιάφορη και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στην αγορά της Αττικής με θερμοκρασία εποχής υψηλή και εμπορική κίνηση χαμηλή!»

Αυτό αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Σχολιάζοντας ο κ. Κορκίδης την προηγούμενη εβδομάδα, τις θερινές εκπτώσεις στην Αττική, όπου όπως σημείωσε, πραγματοποιούνται άνω του 50% των εμπορικών συναλλαγών, εκτίμησε ότι ο τζίρος θα σημειώσει σημαντική μείωση (>17%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Αναφερόμενος στις συνέπειες της πανδημίας στον τζίρο των καταστημάτων, ο κ. Κορκίδης είπε πως «το 65% των εμπορικών καταστημάτων στην Αττική δηλώνει πως έχει πληγεί από την κρίση της πανδημίας και εκτιμά τις απώλειες τζίρου στο -54%». Με βάση όλα αυτά, και δεδομένης «της ανύπαρκτης τουριστικής κίνησης και της απούσας τόσο της "εισαγόμενης" όσο και της "εσωτερικής κατανάλωσης"» ο κ.Κορκίδης εκτιμά πως «οι φετινές εκπτώσεις θα διαμορφωθούν σε επίπεδα μνημονιακής περιόδου και πολύ χαμηλότερα από τα 6 δισ. ευρώ».