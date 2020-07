Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα βροχής σε κάποιες περιοχές στα βόρεια. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.





Η αντίφαση της ενίσχυσης του Μελτεμιού, σε συνδυασμό με την άνοδο του υδραργύρου θα χαρακτηρίσει τον καιρό της νέας εβδομάδας. Συνδυασμός που όμως, αυξάνει τον κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.

Πιο αναλυτικά για την Δευτέρα περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει με πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα βουνά.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα κυμανθεί στα βόρεια από 14 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 14 έως 35 και νοτιότερα από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για την καρπόκαψα στη μηλιά.

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις το χρονικό διάστημα 13-15 Ιουλίου.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Κοζάνης, της Ράχης Ημαθίας και της Ράχης Πιερίας.

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

• Οι ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 17-20 Ιουλίου.

• Οι εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 23-26 Ιουλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

o 20-23 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών

o 26-29 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

• Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

• Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.

