Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Οι Αρχές δεν έχουν πλέον χώρο για τα πτώματα

"Κινητά νεκροτομεία" καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 140000...

Οι νεκροί από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ ξεπέρασαν, την Κυριακή, τους 140.000, καθώς εδώ και δύο εβδομάδες συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα στις 42 από τις 50 Πολιτείες, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.

Από τα τέλη Ιουνίου τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται και τώρα, έξι εβδομάδες αργότερα, αυξάνονται επίσης και οι θάνατοι, σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση του πρακτορείου. Κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ πεθαίνουν περίπου 5.000 άνθρωποι από τον νέο κορονοϊό. Συγκριτικά, ο γειτονικός Καναδάς έχει καταγράψει συνολικά 8.800 θανάτους από την αρχή της πανδημίας. Μέσα σε μία εβδομάδα, πέθαναν στις ΗΠΑ 5.600 άνθρωποι, χάθηκαν δηλαδή τόσες ζωές όσες και στη Σουηδία αφότου ξέσπασε εκεί η πανδημία.

Στις Πολιτείες που πλήττονται χειρότερα, οι αρχές δεν έχουν πλέον χώρο για να φυλάξουν τα πτώματα αφού τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει. Η κομητεία της Μαρικόπα, στην Αριζόνα, όπου βρίσκεται το Φοίνιξ, η μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει ζητήσει να σταλούν 14 μεγάλα ψυγεία χωρητικότητας 280 πτωμάτων. Στο Τέξας, η πόλη του Σαν Αντόνιο και η κομητεία Μπίξαρ αγόρασαν φορτηγά ψυγεία για την αποθήκευση έως και 180 νεκρών.

Η εμφάνιση αυτών των «κινητών νεκροτομείων» τρέφει το αίσθημα, σε ορισμένες Πολιτείες του νότου, ότι η πανδημία βρίσκεται εκτός ελέγχου.