GP Ουγγαρίας: επίδειξη δύναμης από τον Χάμιλτον

Άνετη πρωτιά για τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή...

Σε επίδειξη δύναμης του Λιούις Χάμιλτον εξελίχθηκε ο τρίτος φετινός αγώνας της Φόρμουλα Ένα, που έγινε σήμερα (19/7) στην πίστα του Ουνγκαρόρινγκ.

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής κυριάρχησε από την εκκίνηση ως τον τερματισμό στο γκραν πρι της Ουγγαρίας και πήρε με χαρακτηριστική άνεση τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και 86η συνολικά στην καριέρα του.

Η Mercedes, πάντως, δεν μπόρεσε να επαναλάβει το «1-2» που είχε πετύχει στο γκραν πρι της Στυρίας, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να μπει «σφήνα» ανάμεσα στον Χάμιλτον και τον Βάλτερι Μπότας, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Μάλιστα, ο Ολλανδός οδηγός είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και οι μηχανικοί της Red Bull χρειάστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αντικαταστήσουν τη μία πτέρυγα και να επιδιορθώσουν την ανάρτηση, προκειμένου ο Φερστάπεν να πάρει κανονικά θέση στη γραμμή εκκίνησης.