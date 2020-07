Κοινωνία

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Στο νοσοκομείο οι επιβαίνοντες. Τι προκάλεσε την πτώση...

"Βουτιά" σε γκρεμό έκανε, το μεσημέρι της Κυριακής, αυτοκίνητο κινούνταν από το Δίκαστρο προς τον Αγιο Γεώργιο στον Δήμο Μακρακώμης.

Στο τρίτο χιλιόμετρο του δρόμου, προς τον Άγιο Γεώργιο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό σε βάθος 15 περίπου μέτρων.

Λογω της πυκνής βλάστησης η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώθηκε και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε ένα δέντρο.

Από την πτώση τραυματίστηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα. Πυροσβέστες της Π.Υ. Μακρακώμης απεγκλώβισαν το ζευγάρι. Στη συνέχεια μετέφεραν τους τραυματίες σε βατό σημείο, απ' όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Προανάκριση για τους λόγους του ατυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Σπερχειάδας.