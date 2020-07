Αθλητικά

Ολυμπιακός - Κύπελλο Ελλάδος: Επιστολή στην ΕΠΟ για την έδρα του τελικού

Ποιο γήπεδο προτείνουν οι "ερυθρόλευκοι" και ποια ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού...

Ορισμό του τελικού Κυπέλλου με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, με διατήρηση της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας διεξαγωγής του (26/7), ζητεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός με επιστολή που απέστειλε στην ΕΠΟ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν λόγο για «τραγέλαφο» και για «σκοπιμότητες» που οδήγησαν την ομοσπονδίας στον ορισμό της Ριζούπολης ως έδρα διεξαγωγής του τελικού, ενώ υποστηρίζουν ότι η ομοσπονδία επιχειρεί να «εκβιάσει» τους πρωταθλητές, με τις διαρροές περί αναβολής σε περίπτωση που αλλάξει το γήπεδο, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός στις 6 Αυγούστου θα παίξει με τη Γουλβς για το Europa League.

Καταλήγοντας, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι, ενδεχόμενη μη αλλαγή της έδρας του τελικού ή χρονική μετάθεσή του, «... θα σας καταστήσει όχι μόνο ηθικά υπόλογους, αλλά και αστικά και ποινικά υπαίτιους της όποιας τυχόν ζημίας υποστούμε εκ της στάσης σας αυτής».

Η επιστολή του Ολυμπιακού:

«Είναι σαφές ότι για ακόμη μια φορά η κορυφαία διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΠΟ έχει καταντήσει τραγέλαφος. Οι λόγοι που καθιστούν ακατάλληλη την ορισθείσα έδρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος σας ήταν γνωστοί από τη πρώτη στιγμή, ενώ με την πάροδο των ημερών αυτοί επιτείνονταν.

Η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός για ακόμη μια φορά, προτάσσοντας το ποδόσφαιρο πάνω από σκοπιμότητες, σας δηλώνει ότι παρά την απαγορευτική διάταξη στην Προκήρυξη του Κυπέλλου, συναινεί στη διεξαγωγή του τελικού στο ΟΑΚΑ, στην έδρα της αντιπάλου μας Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την ίδια ώρα και ημερομηνία, ήτοι την Κυριακή, 26/7/2020 και ώρα 21:00.

Ωστόσο επειδή ήδη έχει τεθεί υπό μορφή «εκβιασμού» ότι σε περίπτωση αλλαγής της έδρας του τελικού τούτο θα επιφέρει και την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, ώστε αυτός να διεξαχθεί κοντά στον ήδη ορισθέντα, για το ποιος θα προκριθεί στη φάση των 8 του Europa League, αγώνα της ομάδας μας με την WOLVES στις 6/8/2020, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που εκπροσωπεί με επιτυχία τη χώρα μας στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Επίσης οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ενδεχόμενη πρόκριση του Ολυμπιακού έναντι της WOLVES θα είναι όχι απλά ιστορικής σημασίας για την ομάδα μας αλλά και απολύτως κρίσιμη για τη χώρα διότι επηρεάζει ευθέως και αυτόματα την κατάταξη της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA (country ranking) και εκ τούτου καθορίζει τον αριθμό των ελληνικών ομάδων που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που κινδυνεύει να μειωθεί αισθητά από τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Επειδή καταστατικός σκοπός της ΕΠΟ και δίκη σας υποχρέωση είναι η προώθηση και ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου με βάση τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, σας καλούμε όπως προκρίνετε έναντι κάθε σκοπιμότητας τους καταστατικούς σας σκοπούς και προβείτε σε ορισμό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος στις 26/7/2020 στο ΟΑΚΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι τυχόν μη αλλαγής του γηπέδου της αναμέτρησης ή/και χρονική μετάθεσή του αγώνα θα αποτελεί πραγμάτωση της δημοσιοποιημένης ήδη από τα μέσα της εξυγίανσης «εκβίασης» έναντι όχι μόνον του Ολυμπιακού αλλά εν γένει του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα σας καταστήσει όχι μόνο ηθικά υπόλογους αλλά και αστικά και ποινικά υπαίτιους της όποιας τυχόν ζημίας υποστούμε εκ της στάσης σας αυτής».