Σύλληψη Ιταλού κακοποιού στη Σύρο

Πώς έπεσε στα χέρια του Λιμενικού ο 39χρονος με την "πλούσια" δράση...

Ιταλό κακοποιό με έντονη δράση στις Κυκλάδες συνέλαβαν οι Λιμενικοί της Σύρου σε καθιερωμένη πρωινή πεζή περιπολία στις 3 τα ξημερώματα στο λιμάνι του νησιού.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής άνδρες της Λιμενικής Αρχής Σύρου, στα πλαίσια εκτέλεσης πεζής περιπολίας, στο παραλιακό μέτωπο Ερμούπολης Σύρου (Πλ.Λαϊκής Κυριαρχίας), κατεδίωξαν και συνέλαβαν αλλοδαπό υπήκοο, ετών 39, ο οποίος κατελήφθη επ αυτοφώρω να προκαλεί θραύση υαλοπίνακα σταθμευμένου ΙΧΕ οχήματος με σκοπό τη διάρρηξη του – κλοπή του.

Σε βάρος του δράστη σχηματίζεται ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προκειμένου ακολούθως προσαχθεί ενώπιον Εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου.

Ωστόσο σύμφωνα με το Cyclades24.gr, ο 39χρονος φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλα περιστατικά τα οποία τα διερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Σύρου.

Ο 39χρονος, αν και λίγες ώρες στο νησί της Σύρου, είχε φροντίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο Ιταλός προερχόμενος από τη Μύκονο, βρέθηκε στη Σύρο…κατά λάθος. Το πλήρωμα του Blue Star Paros είδε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον 39χρονο και να τον αποβιβάζει ι εσπευσμένα από το πλοίο στο λιμάνι της Σύρου.

Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, μετά την σύλληψη , δείχνουν ότι ο 39χρονος Ιταλός, μπήκε σε ενοικιαζόμενα Καταλύματα, πήρε κλειδιά από την ρεσεψιόν και μπήκε σε δωμάτια. Προφανώς ο Ιταλός δεν γνώριζε ότι στο νησί της Σύρου, τόσο η αστυνομία όσο και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε εγρήγορση και δύσκολα μπορεί να ξεφύγει κάποιος, ενώ βάσει της σύλληψης φέρεται ότι οι πεζές περιπολίες που έχει αρχίσει το Λιμεναρχείο Σύρου, αποδίδουν.