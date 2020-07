Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: Στον ΑΝΤ1 ο ήρωας διευθυντής της ΔΟΥ Κοζάνης (βίντεο)

Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν οι δυο εφοριακοί. Οι στιγμές φρίκης που έζησαν οι συνάδελφοί τους, θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους.Οι περιγραφές για όσα βίωσαν συγκλονίζουν.