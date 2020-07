Life

Ο ΑΝΤ1 στην Φολέγανδρο: Το νησί με την άγρια ομορφιά στην καρδιά του Αιγαίου (βίντεο)

Η Χώρα της Φολεγάνδρου, είναι από τις πιο όμορφες των Κυκλάδων, η Καστροπολιτεία της κινηματογραφική και η θέα από την Παναγιά στην κορυφή του Κάστρου, μοναδική.