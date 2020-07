Αθλητικά

Ολυμπιακός: φιέστα τίτλου με... προσκεκλημένη την ΑΕΚ

Παράσταση γιά έναν ρόλο στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" με ... κομπάρσο την Ένωση.

Πάρτι τίτλου στον αγωνιστικό χώρο έκαναν οι ερυθρόλευκοι με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρέταξε την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1 και μπήκε εντυπωσιακά στο χορτάρι κάνοντας ό,τι ήθελε την Ένωση στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης. Μόλις στα 28 δευτερόλεπτα ο Ελ Αραμπί έχασε φοβερή ευκαιρία αστοχώντας εντελώς μόνος μέσα στην περιοχή.

Δυο λεπτά αργότερα και πάλι ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά που πήρε μέσα από τη μικρή περιοχή. Η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα, ο οποίος άφησε στον πάγκο τους Λιβάγια και Ολιβέιρα, απείλησε για πρώτη φορά με τον Σιμάνσκι στο 8'.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Κώστα Φορτούνη να βρίσκει με κεφαλιά τον Βαλμπουενά και ο Γάλλος με διαγώνιο σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Τσιντώτα για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Βαλμπουενά και δεν ήταν πέναλτι, φτάνοντας τα εννέα στη Super League.

Στο 17' ο Ραντζέλοβιτς παραλίγο να χριστεί σκόρερ, αλλά ο Τσιντώτας τον νίκησε σε τετ α τετ διώχνοντας σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του Βαλμπουενά, ο Σισέ βρέθηκε μόνος του και με καρφωτή κεφαλιά προσπάθησε να σκοράρει, αλλά και πάλι ο πορτιέρο της ΑΕΚ έδιωξε ενσικτωδώς σε κόρνερ.

Δυο λεπτά μετά, οι κιτρινόμαυροι έχασαν μεγάλη ευκαιρία όταν από κακή απομάκρυνση του Σα, ο Βέρντε σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε.

Στο 21ο λεπτό, μια μαγική πάσα του Φορτούνη βρήκε τον Ραντζέλοβιτς και αυτός αφού άδειασε τον Μπακάκη, με διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Οι δυο τελευταίες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου ήταν από την ΑΕΚ, όταν στο 42΄ ο Σιμάνσκι δοκίμασε το σουτ, αλλά ο Σα ήταν σε ετοιμότητα και στις καθυστερήσεις ο Πορτογάλος γκολκίπερ έκανε φοβερή απόκρουση σε τετ α τετ του Βέρντε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε στήσει απέξω από το «Γ. Καραϊσκάκης» τη δική του γιορτή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ιταλός προπονητής της ΑΕΚ έπαιξε με τρεις στόπερ και έκανε πιο επικίνδυνη την ομάδα του. Στο 53΄ο Μάνταλος δεν σημάδεψε σωστά από ευνοϊκή θέση. Ο αρχηγός του δικεφάλου έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Σα του είπε όχι.

Στο 61΄ο Ιταλός τεχνικός της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Νέλσον Ολιβέιρα και Μάρκο Λιβάγια με τον τελευταίο να δοκιμάζει ένα σουτ πέντε λεπτά αργότερα.

Την πρώτη του ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, έπειτα από τραγικό λάθος του Σιμόες, σκόραρε. Ο Βαλμπουενά απέφυγε τον Τσιντώτα, αλλά το σουτ του έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Οικονόμου με τον Καμαρά να παίρνει το ριμπάουντ και να γράφει το 3-0.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και οι δύο ομάδες θα τα ξανά πουν σε μια εβδομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας...

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Γκασπάρ, Μπα (74' Αβραάμ Παπαδόπουλος), Σισέ, Τσιμίκας, Καμαρά, Γκιλιέρμε, Βαλμπουενά (74' Τοροσίδης), Φορτούνης (89' Χριστοδουλόπουλος), Ραντζέλοβιτς (61' Μασούρας), Ελ Αραμπί (61' Μπουχαλάκης).

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης, Σβάρνας, Οικονόμου, Παουλίνιο, Σιμάνσκι, Σιμόες, Αλμπάνης (46' Κρίστιτσιτς), Βέρντε (61' Βέρντε), Μάνταλος (86΄ Σαμπανάτζοβιτς), Αραούχο (61' Ολιβέιρα).