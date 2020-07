Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: Πλημμύρισαν οι παραλίες παρά τις συστάσεις (εικόνες)

Κόσμος έκανε ηλιοθεραπεία και έπαιζε με τη θάλασσα στις παραλίες της Βαρκελώνης, αψηφώντας τις εκκλήσεις των καταλανικών αρχών στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς τα κρούσματα νέου κορονοϊού συνεχίζουν να αυξάνονται σε μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές της Ισπανίας.



Καθώς αστυνομικοί έκαναν περιπολίες φορώντας μάσκες για να βεβαιώσουν ότι τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, η παραλία Barceloneta, πόλος έλξης για τους τουρίστες, έφθασε στα όρια χωρητικότητας και χρειάστηκε να κλείσει για τους όσους λουόμενους ήθελαν να την επισκεφθούν σήμερα το απόγευμα. Ο κόσμος σχημάτισε ουρές για να καταφέρει να μπει στην παραλία.



Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές προέτρεψαν περισσότερους από 96.000 κατοίκους τριών καταλανικών πόλεων να παραμείνουν στα σπίτια τους στο πλαίσιο υιοθέτησης σκληρότερης στάσης ενάντια στην κρίση.





«Το να μείνω στο σπίτι το καλοκαίρι είναι αποπνικτικό και αγχωτικό», λέει ο Φελίπε, όταν τον ρωτούν γιατί πήγε στην παραλία παρά τις συστάσεις των αρχών.



«Εργάζομαι πέντε ημέρες την εβδομάδα και δεν μπορώ να περνάω κάθε ημέρα στο σπίτι. Η ψυχική υγεία μου έρχεται πρώτη», συμπληρώνει ο 24χρονος, ο οποίος φορά μάσκα.



Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το περιφερειακό υπουργείο Υγείας της Καταλονίας κάνουν λόγο σήμερα για μια ημερήσια αύξηση 944 κρουσμάτων.