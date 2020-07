Αθλητικά

Φινάλε με νίκη για τον Παναθηναϊκό

Πολλά γκολ στο ΟΑΚΑ στο «αντίο» του Γιώργου Δώνη...

Με νίκη ολοκλήρωσε τη σεζόν και τη διαδικασία των πλέι-οφ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο (10η αγωνιστική), στο «αντίο» του Γιώργου Δώνη στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Μία νίκη (πρώτη μετά από 5 αγώνες κόντρα στον ΟΦΗ) που έμοιαζε και σαν ένα μεγάλο «ευχαριστούμε», ειδικά από τους «μικρούς» του Παναθηναϊκού -που «γέμισαν» ξανά την «πράσινη» ενδεκάδα- προς τον 50χρονο τεχνικό και τους συνεργάτες του, που τους έδωσαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν ποδοσφαιρικά την τελευταία διετία στα χέρια τους.

Στο τελευταίο παιχνίδι του στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» ο Δώνης χρησιμοποίησε συνολικά 11 παίκτες προερχόμενους από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού (έκανε ντεμπούτο στη Super League και ο 18χρονος Σπύρος Τζαβίδας) και το χάρηκε με την... ψυχή του, βλέποντας τα περισσότερα από τα νεαρά παιδιά της ομάδας να ανταποκρίνονται πολύ καλά.

Οι «πράσινοι» δεν ξεκίνησαν καλά το ματς, αφού στο πρώτο 20λεπτο, ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που πατούσε πολύ εύκολα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, χάνοντας πολλές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα στο σκορ, χάρις στις εξαιρετικές τοποθετήσεις του Βασίλη Ξενόπουλου.

Κόντρα στη... ροή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 27' με το παρθενικό γκολ του Ούφε Μπεκ (έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Κουρμπέλη) κι από εκεί και πέρα άρχισε να... βρέχει γκολ, ως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 29' ο Φιγκεϊρέδο με ωραία κίνηση και πλασέ με τη μία σε σέντρα του Δεληγιαννίδη έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 35' οι «πράσινοι» ανέκτησαν εκ νέου το προβάδισμα με κοντινό πλασέ του Μακέντα, έπειτα από ασταθή απόκρουση του Γουόλι σε γύρισμα του Χατζηγιοβάνη.

Οι Κρητικοί είχαν «απάντηση» και πάλι, αυτή τη φορά με τον Βαζ, ο οποίος ισοφάρισε ξανά στο 38', έπειτα από ασίστ του Φιγκεϊρέδο, όμως και πάλι ο Μακέντα είχε τη... λύση για την «πράσινη» επίθεση βγάζοντας στο 42' ασίστ... πάρε-βάλε στον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος δεν αστόχησε από κοντά, κάνοντας το 3-2.

Στο β' ημίχρονο οι πολλές αλλαγές κάπου «χάλασαν» τη χημεία των δύο ομάδων, οι άμυνες «έσφιξαν» και οι φάσεις ελαχιστοποιήθηκαν. Ο ΟΦΗ ωστόσο, έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, όταν στο 90'+5' κέρδισε πέναλτι (χέρι του Κολοβέτσιου), όμως ο Ξενόπουλος (τρεις μέρες μετά τον Φετφατζίδη), νίκησε από τα 11 μέτρα και τον Φιγκεϊρέδο (που στη συνέχεια πλάσαρε άουτ), χαρίζοντας στην ομάδα του την τρίτη νίκη της στη διαδικασία των πλέι-οφ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γ. Δώνης): Ξενόπουλος, Θεοχάρης, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Χατζηγιοβάνης, Κουρμπέλης (46' Αλεξανδρόπουλος), Σερπέζης (57' Κολοβός), Ζαγαρίτης, Μπουζούκης, Μπεκ (76' Σ. Τζαβίδας), Μακέντα.

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Γουόλι, Μπράουν, Ζοάο (61' Βαφέας), Γιαννούλης, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Νέιρα, Βαζ (66' Κοροβέσης), Ναμπί (78' Μίγγος), Νοικοκυράκης, (78' Σουρνάκης) Φιγκεϊρέδο.