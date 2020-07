Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: “Θρίλερ” διαρκείας στις Βρυξέλλες

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι ζητούν οι "φειδωλοί". Τι δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι μαραθώνιες διαβουλεύσεις των ηγετών της ΕΕ συνεχίζονται για τρίτο εικοσιτετράωρο, ενώ πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανόν οι συζητήσεις να παραταθούν και την Δευτέρα.

Μετά τις 10.00 το βράδυ ξεκίνησε το δείπνο των ηγετών, οι οποίοι διαπραγματεύονται για τα ποσά του ταμείου ανάκαμψης. Πηγές σημειώνουν ότι ορισμένοι εκ των «φειδωλών», (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία) θέλουν τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ να πέσουν στα 700 δισεκατομμύρια και να «σπάσουν» στη μέση, που σημαίνει ότι το 50% να είναι δάνεια και το άλλο 50% να είναι επιχορηγήσεις.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου επέστρεψε στη χώρα του με την πρόθεση να γυρίσει στις Βρυξέλλες το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, ενώ η μαραθώνια Σύνοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι «είναι καλύτερο να υπάρξει συμφωνία σ'αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ακόμη κι αν χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος».

Ευρωπαϊκές πηγές πάντως εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι δεν είναι απίθανο σύντομα να υπάρξει σύγκλιση απόψεων και εν τέλει συμφωνία.