Λονδρέζικη υπόθεση ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας

Η Τσέλσι με την Άρσεναλ συνθέτουν το ζευγάρι του εφετινού τελικού...

Το τρόπαιο της σεζόν 2019/2020 είναι... υπόθεση δύο ομάδων του Λονδίνου, καθώς το βράδυ του Σαββάτου η Άρσεναλ ήταν η πρώτη που πήρε το «εισιτήριο» με το 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι κι απόψε (19/07) στο «Γουέμπλεϊ», η Τσέλσι με το επιβλητικό 3-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε με πανηγυρικό τρόπο το δεύτερο.

Το συγκρότημα του Φρανκ Λάμπαρντ θα διεκδικήσει το 9ο Κύπελλο Αγγλίας στην ιστορία του και δεύτερο μετά το 2018, ενώ αντίθετα οι «μπέμπηδες» με τα 12 τρόπαια δεν θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν στον τελικό κι έτσι άσχετα με το αποτέλεσμα του καταληκτικού αγώνα, η Άρσεναλ θα παραμείνει πολυνίκης του θεσμού (13).

Ο Ζιρού άνοιξε το σκορ για τους «μπλε» στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ενώ ο Μάουντ στο ξεκίνημα του δεύτερου (46΄) «έγραψε» το 2-0. Όλα τελείωσαν στο 74ο λεπτό με το αυτογκόλ του Μαγκουάιρ, ενώ το μόνο που κατάφεραν οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν να μειώσουν στο 85ο λεπτό με το πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες.

Σε αναμετρήσεις για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Αρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 1-3