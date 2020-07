Κοινωνία

Σεισμός αισθητός στην Αττική

Αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έγινε η δόνηση

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής στις 07:05 της Δευτέρας

Το επίκεντρο της εντοπίζεται σε απόσταση 26 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά της Ραφήνας, στην περιοχή Μαρμάρι, στην Εύβοιια.

Το μέγεθος του σεισμού ήταν 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,9 χιλιόμετρα.