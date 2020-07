Κόσμος

Εκτελέστηκε ο Ιρανός που “κάρφωσε” τον Κασέμ Σουλεϊμανί

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν σήμερα στην θανάτωση άνδρα που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για κατασκοπεία σε βάρος των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ιδίως διότι φέρεται να συνέβαλε να εντοπιστεί ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε στις αρχές της χρονιάς σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη, ανακοίνωσε η ιρανική δικαιοσύνη.

«Η ποινή του Μαχμούντ Μουσαβί Ματζντ εκτελέστηκε το πρωί της Δευτέρας μετά την καταδίκη του για κατασκοπεία ώστε αυτή η υπόθεση προδοσίας της χώρας του να κλείσει για πάντα», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το Mizan.