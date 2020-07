Κόσμος

Κορονοϊός: Εκατοντάδες τα νέα κρούσματα σε 24 ώρες

Η εξέλιξη της πανδημίας στην Γερμανία.

Ακόμη δύο ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου παράλληλα επιβεβαιώθηκαν 249 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει έτσι ως εδώ τους 9.086 νεκρούς επί συνόλου 201.823 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.