Κόσμος

Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Σαλμάν

Ο μονάρχης της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο 84χρονος μονάρχης Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας εισήχθη σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας της χώρας Ριάντ με φλεγμονή στη χοληδόχο κύστη, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Ο μονάρχης, ο οποίος κυβερνά τη χώρα που εξάγει τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού στον πλανήτη και αποτελεί στενό σύμμαχο των ΗΠΑ από το 2015, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, πρόσθεσε το πρακτορείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Έπειτα από τη μετάδοση της είδησης αυτής, ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μουστάφα αλ Καντίμι ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο βασίλειο, γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο Φάισαλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ.

Ο μονάρχης Σαλμάν, θεματοφύλακας των δύο ιερότερων τόπων λατρείας του Ισλάμ, ήταν για πάνω από δυόμισι χρόνια πρίγκιπας διάδοχος και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2012, προτού γίνει βασιλιάς. Υπήρξε εξάλλου κυβερνήτης της περιφέρειας του Ριάντ για πάνω από 50 χρόνια.

Ο de facto ηγέτης της χώρας και πρίγκιπας διάδοχος σήμερα είναι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος έχει αναγγείλει σειρά μεταρρυθμίσεων με σκοπό να μεταμορφωθεί η οικονομία του βασιλείου και να τερματιστεί η «εξάρτησή του» από το πετρέλαιο.

Η προσπάθεια του 34χρονου πρίγκιπα να κερδίσει τους νέους στη χώρα του χαλαρώνοντας κάποιους κοινωνικούς περιορισμούς, παραχωρώντας περισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες και υποσχόμενος να διαφοροποιήσει την οικονομία έχει αμαυρωθεί από την πάταξη κάθε διαφωνίας, την εκστρατεία εκκαθαρίσεων μεταξύ γαλαζοαίματων και επιχειρηματιών στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που θεωρητικά είχε στόχο την πάταξη της διαφθοράς, τον δαπανηρό πόλεμο στην Υεμένη, αλλά και τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018.