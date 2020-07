Κόσμος

Κορονοϊός: “Θερίζει” η πανδημία στις ΗΠΑ

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν άλλα 63.872 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 έφθασε έτσι τους 3.762.081 στις ΗΠΑ, τη χώρα που υφίστανται το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε αυτή η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης ως χθες Κυριακή στις 20:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, σημειώθηκαν άλλοι 514 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, με το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας να φθάνουν πλέον τους 140.474, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Στις ΗΠΑ καταγράφονται πάνω από 60.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες. Ο αριθμός των κρουσμάτων έφθασε τα 77.638 την Παρασκευή, σύμφωνα με τα δεδομένα που σ