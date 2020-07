Πολιτική

Πλακιωτάκης για Μάτι: οφείλουμε στους νεκρούς να έρθουν “όλα στο φως”

Τι λέει ο Υπ. Ναυτιλίας για τις αποκαλύψεις σχετικά με την τραγωδία του 2018. Τι αποκαλύπτει για τον αριθμό των επιβατών στα πλοία.

«Η προστασία των κατοίκων των νησιών και των επισκεπτών είναι για εμάς ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, επομένως ούτε ησυχάζουμε ούτε χαλαρώνουμε», επεσήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Μαζί» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στους συνεχείς ελέγχους που γίνονται από στελέχη του Λιμενικού σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, «εφόσον τηρούνται τα μέτρα και με την σύμφωνη γνώμη των ειδικών, έχουμε πει ότι μπορεί να αυξηθεί το επιτρεπόμενο ποσοστό πληρότητας στα πλοία. Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται. Το βασικό είναι η τήρηση των μέτρων από όλους».

Πάντως, συγκρατημένοι για άμεση αύξηση του αριθμού των επιβατών στα πλοία εμφανίστηκαν η επιδημιολόγος Αθηνά Λινού και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρτικού Συλλόγου, Αθ. Εξαδάκτυλος.

Για το Μάτι

Σχολιάζοντας τα ντοκουμέντα και τα δημοσιεύματα για την προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών για την τραγωδία στο Μάτι, ο Υπ. Ναυτιλίας είπε «είναι ακόμη μια υπόθεση στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε σε εξονυχιστική διερεύνηση. Το οφείλουμε και στους νεκρούς και στις οικογένειες τους. Εάν υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν».

Ο κ. Πλακιωτάκης συμπλήρωσε «Οι εικόνες που αναδύονται μέσα από τις αποκαλύψεις για τον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι εικόνες παρακράτους και παρεμβάσεων στην δικαιοσύνη. Όλες οι υποθέσεις πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος, δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά. Το απαιτεί η κοινωνία».

Αναφορικά με τυχόν πολιτικές εξελίξεις, όπως ο ανασχηματισμός ή οι πρόωρες εκλογές, ο κ. Πλακιωτάκης απάντησε «εμείς είμαστε προσανατολισμένοι στον στόχο μας, που είναι η ανάταξη της οικονομίας και να ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες την κρίση της πανδημίας».