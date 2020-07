Life

Συγκλονιστική φωτογραφία: Αυτός είναι ο φίλος μας ο Κέβιν! Αυτός είναι ο κορονοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σπαρακτική ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον για τον φίλο της που νόσησε από ton covid-19…

Την οργή της με όσους παίρνουν αψήφιστα τον κορονοϊό δείχνει με κάθε ευκαιρία η Τζένιφερ Άνιστον.

Όπως η τελευταία συγκλονιστική ανάρτηση που έκανε για έναν φίλο της, ο οποίος είναι σε καταστολή λόγω του ιού, με την οποία καλεί τον κόσμο τουλάχιστον να φοράει μάσκα για να προστατευθεί από τον φονικό ιό.

«Αυτός είναι ο φίλος μας ο Κέβιν. Απόλυτα υγιής χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Αυτός είναι ο κορονοϊός. Αυτό είναι αληθινό» έγραψε η Άνιστον συνοδεύοντας την συγκλονιστική φωτογραφία του φίλου της στο νοσοκομείο.

«Σκεφτείτε αυτούς που έχουν ήδη υποφέρει από τον φοβερό αυτό ιό. Κάντε το για την οικογένειά σας αλλά κυρίως για τους εαυτούς σας. Ο κορονοϊός προσβάλλει κάθε ηλικία», έγραψε ακόμα.

Και κατέληξε με ένα υστερόγραφο: «Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στις αρχές Απριλίου. Ευτυχώς έχει σχεδόν αναρρώσει. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας».