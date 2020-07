Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: ολοήμερο σχολείο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Υφυπ. Παιδείας για τις Πανελλαδικές και τις βάσεις, τον κορονοϊό και την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά και τις αποκαλύψεις για το Μάτι.

Για τους προβληματισμούς των μαθητών και την απόδοση τους στην Έκθεση και άλλα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μίλησε η Υφ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», λέγοντας ότι προφανώς το θέμα ήταν από εκείνα που δεν ανέμεναν τα παιδιά, ώστε να ξέρουν καλά πώς να το διαχειριστούν.

Όπως προσέθεσε, προς τα τέλη Αυγούστου θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων, όπως κάθε χρόνο.

Απαντώντας σε αναφορές στον δημόσιο διάλογο για όσους έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις με το παλαιό σύστημα και άλλη ύλη, αναφορικά με το μικρό ποσοστό θέσεων στα ΑΕΙ που διατίθενται γι΄ αυτούς, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεδομένου ότι τα ποσοστά προκύπτουν βάσει αλγορίθμου.

«Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κάναμε την δουλειά μας και μας αξιολογούν οι γονείς και οι μαθητές», ανέφερε η Υφ. Παιδείας, αναφορικά με το κλείσιμο και την επαναλειτουργία των σχολείων, λόγω του κορονοϊού.

Για το ολοήμερο σχολείο και την νέα χρονιά

«Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν λειτούργησε πάλι το ολοήμερο σχολείο μετά το άνοιγμα των σχολείων. Έχουμε ήδη διασφαλισμένη την χρηματοδότηση για την επόμενη χρονιά, ώστε να λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο», σημείωσε η κ. Ζαχαράκη.

Όπως σημείωσε η Υφ. Παιδείας, «το βασικό σενάριο που «δουλεύουμε» αυτήν την στιγμή είναι της κανονικής επαναλειτουργίας των σχολείων από τις 7 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρξει ταχύτερη ενημέρωση των αναπληρωτών για τις θέσεις που θα καλύψουν και έτσι θα υπάρξει ανάληψη καθηκόντων εγκαίρως και στις δυσπρόσιτες περιοχές. Εμείς ως υπουργείο Παιδείας θα είμαστε έτοιμοι να φέρουμε εις πέρας οτιδήποτε οριστεί από την Επιτροπή των ειδικών».

Σε ότι αφορά τα καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι οι αναφορές για κατάργηση τους ανήκουν στην σφαίρα τωn fake news, ότι μόνο ένα μάθημα σχεδίου απαλείφθηκε από το πρόγραμμα μαθημάτων, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για μαθήματα και στο σχέδιο και σε άλλα, που αποτελούν και Ειδικά Μαθήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για το Μάτι και τις αποκαλύψεις για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι «υπάρχει μια εξοργιστική προσπάθεια συγκάλυψης, από μια κυβέρνηση που το βράδυ της τραγωδίας έδινε μια “παράσταση”. Είδαμε όλοι με φρίκη όσα αποκαλύπτονται, για την τραγωδία που βιώσαμε το 2018. Το θέμα δεν είναι πολιτικό», επισημαίνοντας ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια.