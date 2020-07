Οικονομία

Καθηγητές χάνουν το δικαίωμα διορισμού από λάθος στο… παράβολο! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγελίες για τον ΑΣΕΠ από περίπου 2000 εκπαιδευτικούς, αναφορικά με δυσλειτουργία, η οποία τους αναγκάζει σε ανεργία.​