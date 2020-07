Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Τουρκία διολισθαίνει μακριά από την Ευρώπη και τις αξίες

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Σαράντα έξι χρόνια από την τουρκική εισβολή, η πληγή της Κύπρου εξακολουθεί να αιμορραγεί. Αλλά και τον ουρανό ολόκληρης της περιοχής συνεχίζουν, δυστυχώς, να σκεπάζουν όλο και περισσότερα σύννεφα προκλήσεων από τον ίδιο ένοχο», τονίζει σε μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Στην παράνομη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους προστίθενται τώρα και αλλεπάλληλες επιθετικές ενέργειες, που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κινήσεις εκτός Διεθνούς Δικαίου, νάρκες στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Μεσόγειο. Αλλά και ανιστόρητες αποφάσεις, προσβολές στον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε απλό τέμενος. Η επέτειος της ντροπής αντί να προκαλεί στην Τουρκία μία λυτρωτική αυτοκριτική, την βρίσκει να διολισθαίνει μακριά από την νομιμότητα, την Ευρώπη και τις αξίες του 21ου αιώνα. Απέναντι σ' αυτά τα δεδομένα, ο Ελληνισμός αντιδρά με ωριμότητα κι αποφασιστικότητα. Με πίστη στη δικαιοσύνη και στην επανέναρξη ενός διαλόγου που θα φέρει βιώσιμη λύση στο μαρτυρικό νησί» σημειώνει ο πρωθυπουργός

Και καταλήγει: «Σαράντα έξι χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε το σύνθημα "Δεν ξεχνώ". Αγωνιζόμαστε για μία Κύπρο ενωμένη και ευρωπαϊκή. Για μία Ελλάδα που θα προοδεύει με πυξίδα το Δίκαιο, σε αρμονία με τους γείτονές της. Και για μία Μεσόγειο γόνιμης Ειρήνης. Σαράντα έξι χρόνια μετά, δεν επιτρέπουμε στη λήθη να γίνεται εμπόδιο στη λύση».