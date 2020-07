Κοινωνία

Φωτιά στην Σταμάτα

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω εκδήλωης φωτιάς στην Σταμάτα Αττικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά της 11στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Έκτορος και κατακαίει ξηρά χόρτα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.