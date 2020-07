Κόσμος

Αγία Σοφία: Καλυμμένα με κουρτίνες τα μισά ψηφιδωτά

Ποια καλλιτεχνήματα δεν θα είναι ορατά στους μουσουλμάνους, την ώρα της προσευχής. Τι απαντά η τουρκική Προεδρία για τυχόν φθορές στο Μνημείο.

Τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας θα καλύπτονται από κουρτίνες κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής προσευχής, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραΐμ Καλίν, διευκρινίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κάλυψης των χριστιανών έργων τέχνης.

Σύμφωνα με το Reuters, σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο NTV σημείωσε χαρακτηριστικά ότι θα χρησιμοποιούνται κουρτίνες για την κάλυψή τους κατά τη διάρκεια της προσευχής. Υπενθυμίζεται ότι οι τουρκικές αρχές είχαν αναφέρει αρχικώς ότι τα ψηφιδωτά θα καλύπτονταν είτε με κουρτίνες, είτε θα χρησιμοποιούνταν λέιζερ.

Βάσει όσως είπε είπε στην συνέντευξη ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, τα ψηφιδωτά που βρίσκονται στην κατεύθυνση της Κάαμπα, την κατεύθυνση δηλαδή που βλέπει στην Μέκκα και στην οποία προσεύχονται οι μουσουλμάνοι, θα καλυφθούν από κουρτίνες, ενώ για τα υπόλοιπα σημείωσε ότι δεν αποτελούν εμπόδιο για τις μουσουλμανικές προσευχές καθώς δεν βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ερωτηθείς αν θα προκληθεί ζημιά με βίδες στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σύστημα με κουρτίνες, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι για αυτό το θέμα γίνεται μια λεπτομερής εργασία και δεν πρέπει κανένας να ανησυχεί για αυτό. Σε ό,τι αφορά τις αγιογραφίες είπε ότι η βασική αρχή είναι να μην υπάρξει ζημιά σε αυτά τα ψηφιδωτά.

Ανέφερε ακόμη ότι το χαλί που θα στρωθεί εντός του μνημείου θα είναι έτοιμο μέχρι την Παρασκευή και η προσευχή θα γίνει στο ισόγειο της Αγίας Σοφίας. Αποκάλυψε ακόμη ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν και μετά τις 24 Ιουλίου και πως θα μεταφερθούν εντός του μνημείου μουσουλμανικά σύμβολα που είχαν απομακρυνθεί όταν η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε μουσείο.

Ο Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε πως λόγω της επιδημίας εκείνη τη μέρα θα επιτραπεί να προσευχηθεί εντός της Αγίας Σοφίας περιορισμένος αριθμός ατόμων και πως αυτός ο αριθμός ακόμη αξιολογείται. «Ο αξιότιμος Πρόεδρός μας ασφαλώς και θα συμμετάσχει, μαζί με τους πολίτες μας. Ένας αριθμός της θρησκευτικής κοινότητας θα είναι εκεί. Άλλωστε το επιβάλλει η προσευχή της Παρασκευής. Σε πρώτο πλάνο θα γίνει η προσευχή στο ισόγειο».

Την Αγία Σοφία επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να επιθεωρήσει τις προετοιμασίες μετατροπής του ιστορικού μνημείου σε τζαμί, ενόψει της πρώτης προσευχής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.